'Интерпайп' Пинчука адаптирует ветеранов с инвалидностью к работе на производстве, - Forbes

Украинская промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука поделилась опытом трудоустройства ветеранов войны с инвалидностью. Как сообщает Forbes Украина, компания создала специальные программы поддержки, помогающие бывшим военным адаптироваться к гражданской жизни.

"Без профессиональной реализации реинтеграция в гражданскую жизнь происходит очень медленно. Работа создает одну из важных эмоциональных опор для ветерана, не говоря уже о материальной составляющей", - рассказала Людмила Новак, курирующая работу патронатной службы "Интерпайп", которая обеспечивает комплексное сопровождение мобилизованных и ветеранов - от обеспечения амуницией и лекарствами до сложного лечения, юридической и психологической поддержки.

С момента запуска программы реинтеграции более 60 ветеранов с инвалидностью вернулись к работе в компании, в том числе на таких предприятиях, как Интерпайп Сталь и Интерпайп НТЗ. Все они прошли реабилитацию и получили необходимую поддержку для адаптации к новым условиям труда. Всего на предприятиях "Интерпайп" работает 189 ветеранов. Более 1000 человек из 9.5 тысяч работников служат в Силах обороны.

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В компании трудоустраивают как внутренних ветеранов - то есть тех, кто ушел служить с предприятий "Интерпайп", так и внешних - тех, кто до войны работал в других компаниях.

Труднее всего ветеранам возвращаться к работе в цехе - из-за шума и необходимости работать на ногах целую смену, рассказали в "Интерпайпе". Для квалифицированных рабочих компания организовывает работу так, чтобы, например, пять минут человек стоял, а 20 минут сидел.

"В текущем году мы провели восемь встреч с внутренними и внешними ветеранами без опыта работы, показывали станки, условия работы, объясняли возможность сокращенного рабочего дня, гибкого графика, познакомили с потенциальными наставниками. Мы можем подобрать их под каждого конкретного человека, учитывая не только профессионализм, но и человеческие качества", - рассказал Максим Горбатюк, директор машиностроительного комплекса.

Ветераны с инвалидностью получают возможность работать именно благодаря такому гибкому подходу. Например, на днях в машиностроительный комплекс "Интерпайп" на должность операторов станков с ЧПУ выходят двое ребят с ампутациями ног. Один - "свой", другой узнал об "Интерпайпе" уже после демобилизации. В течение трех месяцев они освоят новую перспективную профессию, будут работать и строить дальнейшую жизнь.

"Сегодня в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. 70% из них до мобилизации официально работали. Учитывая это, обеспечение ветеранов достойными рабочими местами является критически важным для их реинтеграции к мирной жизни", - отметил Максим Кушнир, заместитель министра по делам ветеранов.