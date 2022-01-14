На мероприятии присутствовали послы Словакии и Кубы.

Иностранные дипломаты исполнили щедривку "Добрий вечір тобі" на украинском языке в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, совместно с представителями Народной хоровой капеллы "Днипро" участники мероприятия исполнили "Добрий вечір тобі" на украинском языке.

После, при участии капеллы и народного ансамбля "Роксолания", участники мероприятия исполнили еще несколько композиций.

Участники мероприятия получили подарки.

Предполагалось, что участие в мероприятии примут до 10 послов иностранных стран, аккредитованных в Украине, и 12 жен дипломатов. Однако, среди послов присоединиться смогли лишь послы Словакии Марек Шафин и Кубы Натача Диас Агилера.

Также участие в мероприятии приняла, в частности, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Перед началом мероприятия в комментарии журналистам президент Международного женского клуба "Business Woman Club" Анна Крысюк пояснила: "По инициативе посла Хорватии в Украине... начались курсы украинского языка, на которых, при поддержке Министерства иностранных дел, возникла идея, чтобы они по итогам курсов изучения украинского языка для дипломатов зарубежных стран и жен дипломатов зарубежных стран - выучили "Щедрик".

По ее словам, украинский язык и "Щедрик" в рамках этих курсов изучали дипломаты более 20 стран.

"Изучали с октября. Это были еженедельные курсы онлайн и офлайн... Сегодня на колядовании у нас будет около 10 послов иностранных стран и 12 жен дипломатов", - сказала она.

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