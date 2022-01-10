Щедрый вечер ежегодно наступает 13 января. В этот день издавна наши предки наряжались в костюмы и ходили в гости к соседям, чтобы с помощью народных песен принести мир, благополучие и богатство в дома людей. УНИАН поделится наиболее популярными текстами щедривок.
Ранее мы рассказывали, когда нужно щедровать и колядовать в 2022-м году.
Красивые щедривки - тексты
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка-то пончик,
Что щедрик-то вареник.
Щедрую, щедрую
колбасу чую, колбасы нету
давайте конфеты.
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святаго града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
Открывай сундучок – доставай пятачок!