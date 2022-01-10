Когда поют щедривки и какие выбрать, чтобы соблюсти традиции - узнайте на УНИАН.

Щедрый вечер ежегодно наступает 13 января. В этот день издавна наши предки наряжались в костюмы и ходили в гости к соседям, чтобы с помощью народных песен принести мир, благополучие и богатство в дома людей. УНИАН поделится наиболее популярными текстами щедривок.

Ранее мы рассказывали, когда нужно щедровать и колядовать в 2022-м году.

Красивые щедривки - тексты

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка-то пончик,

Что щедрик-то вареник.

Щедрую, щедрую

колбасу чую, колбасы нету

давайте конфеты.

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святаго града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Открывай сундучок – доставай пятачок!