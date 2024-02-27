Иван Ус считает, что Украине надо искать баланс.

Инициатива по экономическому бронированию является фактически узакониванием идеи "откупа" от мобилизации, и может привести к росту социальной напряженности. Об этом заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус, комментируя идею бронирования от мобилизации украинцев с зарплатой более 35 тыс. грн.

"Те идеи, которые сейчас обсуждаются, по экономическому бронированию, содержат в себе так называемую коррупционную составляющую. А у населения есть опасения, что это легализация этой коррупции. Сейчас говорят: знаете, если вы заплатите энную сумму денег, то вас не будут трогать. А ведь получается, что те, у кого есть возможность заплатить – заплатят. А те, у кого нет - не заплатят. То есть, это возможность откупиться. И у населения будет негативное восприятие этого. И вот это негативное восприятие может создать такие негативные тенденции в самом обществе, которые гипотетически могут вылиться в определенные, даже скажу так, революционные настроения. Этого, безусловно, следует избегать во время ведения войны", - подчеркнул Ус.

В то же время, он отметил: если мы полностью сконцентрируемся на войне и переведем экономику полностью на военные рельсы, то в значительной степени из-за отсутствия понимания того, как именно это сделать, мы можем потерять нашу экономику.

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"Украине надо искать баланс. Надо, с одной стороны, чтобы экономика работала, и были люди, которые работают в этой экономике. С другой стороны - чтобы и на фронте все-таки были успехи. Поэтому, по-моему, все-таки следует прислушиваться к мнению аналитиков - по поводу того, что все-таки технологии должны играть ведущую роль, и минимизировать участие живых людей", - резюмировал Ус.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанная Кабмином "граница".