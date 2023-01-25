Речь идет о событиях марта 2022 года с участием командира и старшего стрелка-разведчика отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового полка красного знамени.

Правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, которые искали патриотически настроенных граждан в Ирпени Киевской области и имитировали расстрел гражданских.

Как сообщает Офиса генпрокурора, установлено и объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны двум военнослужащим вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в течение марта 2022 года командир и старший стрелок-разведчик отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового полка красного знамени вместе с подчиненными бойцами проводили специальные рейды в г.Ирпень Бучанского района Киевской области.

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"Они жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь обнаружить патриотически настроенных граждан Украины", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты незаконно проникли в жилой дом, где было двое штатских, они нанесли удары по туловищу и голове одного из них и, имитируя убийство, осуществляли выстрелы рядом с его головой.

"В дальнейшем для проведения допроса они вывели мужчину во двор дома. Там военный РФ якобы из-за непредоставления "правдивой информации" направил на потерпевшего автоматическое оружие. Имитируя расстрел, он произвел две очереди выстрелов с одной и другой сторон потерпевшего, причинив ему сильные моральные и психические страдания", - рассказали в ОГП.

В то же время, в Нацполиции уточнили, что впоследствии указанные военные РФ были передислоцированы в другие регионы боевых действий на территории Украины.

Поэтому в сентябре 2022 года во время боевых действий на Херсонском направлении одного из них задержали силы безопасности и обороны Украины.

"Подозрение одному злоумышленнику вручено в условиях СИЗО. Вместе с тем во время досудебного расследования установлено, что указанный военнослужащий РФ неоднократно принимал участие в военных действиях на территории Сирии, Крыма, Донецкой, Луганской и других областей Украины", - отметили в полиции.

Сейчас место пребывания второго фигуранта устанавливается.

Бои за Ирпень

Город Ирпень Киевской области, который одним из первых принял на себя удар армии РФ после полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, было освобождено из-под российской оккупации 28 марта 2022 года.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, которые расположены рядом. Под столицей - в Ирпене, в Гостомеле, на Житомирской трассе и в Буче шли бои.

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