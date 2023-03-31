В мае прошлого года во время оккупации города Изюм трое российских оккупантов ограбили гражданских, угрожая расстрелом.

В Украине будут судить трех военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые требовали у гражданских деньги и угрожали им расстрелом.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в суд направлен обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц.

По данным следствия, в мае прошлого года во время оккупации г. Изюм трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, остановили машину с двумя гражданскими.

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Отмечается, что российские военные произвели два выстрела из автомата Калашникова вблизи передних колес автомобиля. После этого оккупанты начали требовать деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.

"Забрав у пострадавших денежные средства, российские солдаты ушли. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили личности военных РФ: потерпевшие узнали их. Обвиняемых будут судить заочно в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Задержание коллаборантов в Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре в Херсонской области задержаны трое коллаборантов, которые угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме. Они были представителями "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время временной оккупации части региона.

Еще одну коллаборантку, которая также угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме, задержали в Херсоне чуть позже. Ею оказалась жительница областного центра, входившая в состав местной ячейки запрещенной в Украине "Партии регионов".

В январе этого года стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, которые искали патриотически настроенных граждан в Ирпене на Киевщине и имитировали расстрел гражданских. Речь идет о событиях марта 2022 года с участием командира и старшего стрелка-разведчика отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Красного Знамени.

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