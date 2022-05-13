По словам министра иностранных дел, процессы могут проходить параллельно.

Украина не считает, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил альтернативу вступлению нашей страны в Евросоюз. Процесс создания нового типа "европейского политического сообщества" может проходить параллельно с принятием Украины в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге после встречи с министрами стран "Большой семерки".

"Мы не видим никакого противоречия между предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне и запуском процесса реформирования ЕС" — сообщил МИД Украины.

По словам Кулебы, он получил заверения в том, что процессы могут проходить параллельно, от своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. Доводы скептиков относительно предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС хорошо известны министру иностранных дел. Он считает их не рациональными.

"Эти аргументы построены на страхе принимать исторические решения", — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее на этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может длиться годами и даже десятилетиями. Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", как способ ускорить этот процесс. Тем временем в Офисе президента Зеленского осудили любые попытки подменить членство Украины в Евросоюзе любыми символическими форматами.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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