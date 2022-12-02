Музыкант перечислил фронтовые "инструменты", на которых ему приходилось играть.

Музыкант оркестра президентского полка Александр Селезнев добывает из фронтового оружия действительно победную музыку. Его записи стали хитом соцсетей.

Как говорится в сюжете ТСН, в руках Александра даже автомат и саперная лопатка превращаются в музыкальные инструменты. Он рассказывает, что, когда стоял в поле на дежурстве во время пребывания в учебной части, начал выстукивать на автомате "Ой, у лузі червона калина".

По словам Александра, он долгое время не выкладывал это видео, а потом подумал "А почему бы и нет?". После этого все началось, добавляет он, — все видео с такой игрой стали хитами.

"Я люблю классику - автомат Калашникова имеет много таких тембров интересных, на нем можно играть что-то интересное. Каждое оружие хорошо звучит, если его правильно использовать", — рассказывает Селезнев.

Музыкант перечислил "инструменты", на которых ему приходилось играть: АК, "Джавелин"," Стингер", РПГ-7, БМП, магазин для патронов, саперская лопатка.

Как музыка поднимает боевой дух украинцев во время войны

Ранее украинская народная песня авторского происхождения "Ой, у лузі червона калина" заиграла новой мелодией, и не одной. Все началось с того, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который пошел в ряды территориальной обороны, спел ее на Софийской площади. TikTok буквально порвала версия музыканта The Kiffness из ЮАР, который положил на музыку исполнение Хлывнюка.

Позже трехлетний Леон из Ирпеня исполнил песню "Ой, у лузі червона калина" и мгновенно стал настоящей звездой сети и растрогал украинцев.

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