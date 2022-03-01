Погибших и пострадавших в самом университете нет.

Сегодня в 8 утра российские оккупанты обстреляли центр Харькова, в частности - Майдан Свободы. Больше всего пострадало здание Харьковской областной государственной администрации.

От взрыва с мощной ударной волной пострадали и два корпуса одного из старейших университетов Восточной Европы Харьковского национального университета имени В. Каразина - фасады зданий остались без окон.

Об этом в Facebook сообщила ректор Татьяна Кагановская.

Погибших и пострадавших в самом университете нет.

"Зраз, услышав выступление президента перед Европой, согласна полностью. Наш город — город университетов, город невероятно талантливых, остроумных, креативных, свободолюбивых студентов, наших красивых и замечательных детей! Наш университет не зря на Майдане свободы: мы знаем ей цену, мы особенно остро это чувствуем сейчас! С нашей молодежью, с нашим характером, с нашими ценностями у нас есть будущее! Мы обязательно все выдержим, заменим и отстроим! Главное, чтобы наша страна, наш город и каждый украинец, каждый каразінець избавились от врага, который коварно разрушает нашу свободную жизнь", - отметила Кагановская.

Напомним, ХНУ им. Каразина основан в ноябре 1804 года по инициативе выдающегося просветителя Василия Назаровича Каразина.