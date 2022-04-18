На одной из автомобилей скорой помощи мужчина приехал в Тростянец.

Гражданин Швеции продал собственную парусную яхту и закупил партию "скорых" для Украины.

Об этом в Telegram-канале сообщает "Слуга народа".

На одной из купленных автомобилей швед приехал в Тростянец Сумской области.

"Знакомьтесь, это гражданин Швеции. Он продал свою парусную яхту, чтобы закупить партию "скорых" для Украины. За рулем одной из них он сам приехал сюда, до Тростянца Сумской области. Спасибо партнерам! Помощь в сложное время для нашей нации мы не забудем никогда!",- говорится в сообщении.

Отмечается, что средства на покупку медицинских машин жертвовали и шведские медики.

Как сообщал УНИАН, разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. компания GSC Game World во время благотворительной распродажи своих игр собрал более 800 тыс. долларов в помощь Вооруженным силам Украины.

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