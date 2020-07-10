В Киеве нашли гранату в детской песочнице (фото)

В сети предположили, что гранату привезли вместе с песком работники местного ЖКХ.

В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату. Накануне туда привезли свежий песок.

Читайте такжеВ Одесской области местный житель нашел в своем огороде более 100 гранатОб этом сообщается на странице Facebook-паблика «Киев оперативный».

«В «Варшавском микрорайоне» средь «белого дня» на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, улица Семьи Кристеров, 20», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как народный депутат Николай Тищенко хвастался, что наполнил песком детские площадки в Киеве.

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