В Киеве нашли гранату в детской песочнице (фото)
11:45, 10 июля 2020Общество
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В сети предположили, что гранату привезли вместе с песком работники местного ЖКХ.
Граната в песочнице / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату. Накануне туда привезли свежий песок.
Читайте такжеВ Одесской области местный житель нашел в своем огороде более 100 гранатОб этом сообщается на странице Facebook-паблика «Киев оперативный».
«В «Варшавском микрорайоне» средь «белого дня» на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, улица Семьи Кристеров, 20», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН писал, как народный депутат Николай Тищенко хвастался, что наполнил песком детские площадки в Киеве.
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