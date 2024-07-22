Городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, которые стоят за процессом уничтожения усадьбы.

Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и собственниками здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и собственниками нагло уничтоженного здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал собственнику здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать", – подчеркнул Кличко.

Также киевская городская власть будет настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.

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"Город будет всячески содействовать правоохранителям, предоставит необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", – подчеркнул Виталий Кличко.