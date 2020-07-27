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Во Львове почтили память погибших в Скниловской трагедии

14:23, 27 июля 2020
Общество
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Вследствие падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, погибли 77 человек \ УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. «Сегодня, в 18-ю годовщину авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме «Скнилов», родные и близкие, друзья и знакомые, все неравнодушные львовяне почтили память погибших общей молитвой и возложением цветов», - говорится в сообщении.

В частности, в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии возле аэропорта отслужили Божественную литургию и парастас по погибшим. После этого участники мероприятия отправились к «Сегменту памяти» на аэродроме, где возложили цветы к могилам. У памятного знака на месте трагедии отслужили заупокойную панихиду.

В пресс-службе добавили, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят материальную помощь. В этом году по 2 тыс. грн получат 57 человек. Общая сумма выплат составляет 114 тыс. грн.

Справка. Скниловская трагедия - авиакатастрофа, которая произошла во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме «Скнилов» во Львове 27 июля 2002 года. В результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, и пострадали около 250 человек. По количеству погибших эта трагедия считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.

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