Украинцы на фронте очень мотивированы, но они нуждаются в поддержке, говорит Грант.

Подполковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант назвал преимущество и уязвимости украинской армии

"Преимущество в том, что украинская армия, наверное, самая умная в мире. У нее очень много военных, которые являются профессорами, специалистами в IT-сфере. Все эти люди сейчас находятся на фронте, и мы знаем, что уровень их морали очень высок, они очень мотивированы", – подчеркнул эксперт во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса"

Он добавил, что увеличение количества жертв войны будет влиять на боевой дух украинцев, как и отсутствие мощной поддержки со стороны украинского и западных правительств.

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"Если говорить о наибольшей уязвимости украинской армии, это то, что украинское правительство все еще не воспринимает войну всерьез. Если бы украинское правительство серьезно воспринимало войну, то была бы значительная борьба с коррупцией, потому что надо направлять деньги на борьбу, а не в ремонт дорог, закладку парков и т.д.", – сказал Грант.

Военный отмечает, что украинская армия, и непосредственно страна будут уязвимыми до тех пор, пока не искоренят должным образом коррупцию, людей в системе, которые поддерживают Россию, а деньги не направят на линию фронта.

"Сейчас вижу, что правительство не до конца понимает, что проигрывает борьбу в этом направлении. Тратит время на качество другие задачи, но этого времени не хватает на борьбу с Россией", – считает Грант.

Кроме того, он признает, что нет все еще единой позиции на Западе для того, чтобы предоставлять Украине то, в чем она нуждается. По его мнению, частично в этом виновно Министерство обороны Украины, которое все время "перепрыгивает" с какой-то одной важной задачи на другую.

"Они говорят о танках, самолетах, но необходимо помнить, что именно пехота выигрывает войну – надо поддерживать пехоту надлежащим оборудованием и тому подобное. Думаю, что некоторые генералы виноваты в том, что не понимают ее важность, потому что думают старыми подходами прошлого века", – считает Грант.

Борьба с коррупцией в Украине - последние новости

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, по его мнению, очищение власти в Украине – это процесс, который продолжается успешно. По его оценке, уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна измениться и пройти трансформацию. То есть, на государственных должностях и народными депутатами Украины не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины, а каждый "делец" пойдет под суд.

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