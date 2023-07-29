ВСУ сейчас ищут уязвимое место в обороне россиян.

Стратегический прорыв Украины будет там, где у оккупантов иссякнет ресурс.

Как заявил британский полковник Глен Грант в эфире Эспрессо, переломный момент может наступить в течение месяца.

По его словам, Силы обороны Украины ищут пробел в обороне рашистов. В то же время защитники Украины хорошо сдерживают нашествие россиян в Донецкой области.

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"Найдется место, где Россия вдруг не сможет воевать должным образом. Именно там должен произойти настоящий стратегический прорыв. И поэтому, глядя на юг, у меня возникает вопрос: что происходит в районе Донецка, когда украинские войска продвигаются вперед? Что произойдет, если они ворвутся в Донецк? Есть ли у ВСУ еще около 30 тыс. солдат, которые могут войти в Донецк и взять его? Это интересные вопросы на данный момент, потому что поле боя до конца неясно. А может, это будет Лиман, или это Бахмут, или это Донецк, или это Запорожье и юг. И только в ближайшие две-три недели, или в течение следующего месяца будет понятно, где на самом деле Украина может нанести наибольший ущерб оккупантам", - сказал Грант.

Британская разведка сообщила об обострении на фронте

Напомним, утром 29 июля Минобороны Британии в своем отчете отмечало, что на отдельных участках фронта Украины наблюдается обострение боевых действий. Британская разведка сообщила, что речь идет об отдельных секторах Запорожской и Донецкой областей.

Также ВСУ уверенно продвигаются на Таврическом направлении.

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