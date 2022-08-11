Введение дополнительного 10% импортного сбора не только приведет к инфляции и подорожанию товаров, но и усложнит волонтерскую работу и помощь нашим воинам ВСУ, говорит он.

Если вводить дополнительный сбор на импорт, нужно защитить от роста цен на социальные товары и товары военного назначения, которые везут из-за границы волонтеры. Об этом заявил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Правительство планирует узаконить новый вид дополнительных таможенных пошлин, внедрив 10% сбор на валютные операции по импорту товаров и услуг. Свою инициативу он объясняет попыткой сбалансировать платежный баланс. Если для экономики действительно существует крайняя необходимость внедрять дополнительный импортный сбор, то правительству стоит подойти к вопросу более адресно и взвешенно и защитить социально чувствительные товары (потому что подорожает даже хлеб) и все товары и услуги для обороны страны, в том числе и для волонтерства", - заявил Палатный.

Он отметил, что введение дополнительного сбора в 10% на валютные операции по импорту товаров и услуг, которое планирует ввести правительство, может привести к повышению цен, в том числе на топливо, еще большей тенизации валютного рынка и возрождения "схем" на таможне. А также это усложнит работу волонтеров.

"Введение дополнительного 10% импортного сбора не только приведет к инфляции и подорожанию товаров, но и усложнит волонтерскую работу и помощь нашим воинам ВСУ. Вырастет стоимость товаров, которые сейчас везут из-за рубежа волонтеры для нужд наших защитников. Еще больше возрастет стоимость автомобилей для украинцев и для ВСУ", - заявил Палатный.

Как сообщалось, Кабинет Министров готовит законопроект о введении дополнительного 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг. Ожидается, что в ближайшие недели документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.