В Ровно по инициативе главы Ровенского облсовета Сергея Кондрачука и его однопартийца из фракции "ЕС", Виталия Гайдукевича, было напечатано 42 комплекта плакатов с символикой ВСУ.

Об этом пишет "Апостроф".

По словам Сергея Кондрачука, "на разработку плакатов, работу дизайнеров, историков и полиграфии были потрачены немалые средства из областного бюджета".

Такое отношение к бюджетным средствам, возмутило многих жителей Ровенщины, ведь они считают, что во время эскалации военной ситуации – печатать плакаты неуместно.

Сам глава облсовета говорит, что якобы начал это дело еще полгода назад. Тогда российские войска тоже были на границах Украины и угрожали не меньше, чем сейчас.

По каким критериям будут избираться "победители", которым достанутся такие плакаты и как именно они помогут педагогам и ученикам в противостоянии агрессору - Сергей Кондрачук не объяснил.