Роман Мрочко отметил, что в городе слышны взрывы.

Российские оккупанты с самого утра 19 ноября обстреливают Херсон. Захватчики ведут огонь по городу с временно оккупированного левого берега Днепра.

"Армия РФ обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега!" - сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, взрывы раздаются в Днепровском районе города.

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"Перейдите к более безопасным местам. Держитесь подальше от окон", - посоветовал чиновник местным жителям.

Ситуация в Херсоне - последние новости

Армия Российской Федерации с остервенение бьет по Херсону и дргуим населенным пунктам на правом берегу Херсонской области. Такие атаки приводят не только к разрушениям, но и к гибели местного населения.

Так, 18 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего пострадал волонтер. У мужчины диагностирована взрывная травма и осколочные ранения. Его доставили в больницу.

Кроме того, в Херсонской области пострадал 56-летний мужчина. У него врачи выявили тяжелые ранения - взрывная травма, а также ранение грудной клетки и ноги.

В свою очередь начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк собщила, что российские войска накрывают огнем населенные пункты Херсонской области из тяжелой артиллерии и систем залпового огня, чтобы компенсировать нехватку минометных расчетов.

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