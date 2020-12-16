По состоянию на 9:20 на Майдане находилось более 100 человек. Некоторые участники акции провели здесь ночь.

Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продолжают митинговать на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9:20 на Майдане находилось более 100 человек. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.

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За акцией наблюдает правоохранители.

Вчера, 15 декабря, организаторы акции заявили, что будут ночевать на Майдане, потому что ожидают прибытия большего количества представителей ФЛП из областей.

Сейчас на Майдане развернуты три небольшие палатки. Количество митингующих увеличивается.

В метрополитене на станции метро "Майдан Незалежности" полиция останавливает людей, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.

Требования протестующих

Участники акции заявляют, что требуют от властей выполнения экономических требований, и в частности принятие ряда законопроектов, а также увольнения Даниила Гетманцева с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Митингующие подчеркивают, что после решения их вопросов готовы разойтись.

Ранее участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Автор: Виталий Саенко