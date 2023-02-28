Для переезда задействовали более 90 автобусов, 24 железнодорожных вагона и 9 самолетов.

Проект "Детство без войны" Фонда Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро на переезд и проживание в Турции около двух тысяч украинских детей-сирот. За десять месяцев в проекте приняли участие десятки национальных и международных организаций и компаний. Эвакуация стала возможной благодаря участию первой леди двух стран – Елены Зеленской и Эмине Эрдоган – и содействию на протяжении всего периода проекта посольства Украины в Турции и консульства Украины в Анталии.

Фонд опубликовал отчет о проделанной работе и объявляет сбор средств для старта второго этапа проекта. Это позволит продолжить пребывание воспитанников детских домов, уже находящихся на турецкой земле, и принять новые группы, учитывая прогнозы активизации военных действий.

Детей были эвакуированы в марте 2022 года. Всего за 10 дней удалось осуществить крупнейший государственно-частный проект организованной эвакуации детей-сирот из Украины. Для переезда задействовали более 90 автобусов, 24 железнодорожных вагона и 9 самолетов.

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Более 40% финансирования программы обеспечил Фонд Руслана Шостака и связанный с ним бизнес – Eva и Varus, остальные – десятки международных и украинских компаний, общественные организации и обычные люди. Среди крупнейших соинвесторов: Visa, Nova Ukraine, BLONDI, Milller&Smith, ООО "Хенкель Украина", Gelato, Tuid, SGDD-ASAM, Wells Fargo NY, Church USA.

Дети живут в двух отелях на берегу Средиземного моря с полным пансионом и медицинской страховкой. Они учатся в украинских школах онлайн и посещают дополнительные курсы по развитию талантов. Проводятся культурные мероприятия. После войны все группы детей в полном составе вернутся в Украину.

В команду входят более 300 волонтеров из разных стран. Посольствами проекта стали известные артисты, спортсмены и общественные деятели.

"В начале войны мы все силы направили на то, чтобы как можно быстрее вывезти как можно больше детей-сирот из Украины. Сохранить поколение U, или, как мы его называем внутри команды, Ua Generation. Дети, лишенные родительской любви и заботы, больше всего требуют внимания и участия. Тема сиротства – ключевая для фонда. Поэтому мы провели самую масштабную централизованную эвакуацию детей-сирот из Украины. И запустили проект "Детство без войны", в рамках которого обеспечили эвакуацию и содержание детей в Турции. По окончании войны все дети вернутся на родину. Уверен, что наша партнерская сеть расширится и мы сможем вывезти от войны еще сотни детей, сохранив будущее нашей нации", – отметил Руслан Шостак, основатель Фонда и идейный вдохновитель проекта "Детство без войны".

Официальный сайтhttps://uakids.com.ua

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Справка

Благотворительный фонд Руслана Шостака – украинская благотворительная организация, главная цель которой – построить сильную Украину без сиротства, создать здоровое поколение детей, воспитанных в семьях и окруженных любовью, заботой и вниманием. Ведь только счастливые дети могут построить сильное, независимое государство, в котором будет комфортно жить. Основная цель работы Фонда на период войны – безопасность детей-сирот и приближение Победы. Эта цель реализуется через два благотворительных проекта: CHILDHOOD WITHOUT WAR и ГЕРОЙCAR.

"Детство без войны" – благотворительный проект Фонда Руслана Шостака для помощи украинским детям-сиротам, которые находятся под угрозой из-за российской агрессии. В рамках проекта была организована самая масштабная централизованная государственно-частная эвакуация детей-сирот.

Основатель Фонда – Руслан Шостак

Директор – Владимир Мотов