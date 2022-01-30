За скандальные высказывания девушка была уволена с парламентского телеканала.

Украинофобские высказывания Полины Шишкиной о государственном языке и государственном флаге Украины попали на камеру. Это привело к ее увольнению с государственного телеканала.

По информации Telegram-канала "Неизвестный Патриот", на удаленной странице девушки в Facebook было указано, что она является ассистенткой гостевого редактора на государственном канале"Рада". Ранее работала на телеканале Live.

В ролике, который попал в сеть, девушка говорит, что ненавидит украинский язык. А государственный флаг, по ее мнению, "такой себе".

"Могли бы дизайн другой сделать, потому что это п******", – говорит девушка на видео.

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Девушку уволили с телеканала после скандальных заявлений, сообщает "Неизвестный Патриот". Официальных комментариев по этому поводу парламентский телеканал пока не давал.

Впоследствии Шишкина записала видеоролик, где принесла извинения за свои высказывания. На этот раз она общалась на украинском.

"Я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно. Особенно будучи дочерью участника АТО, я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее, особенно учитывая нашу геополитическую ситуацию", - сказала она.

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