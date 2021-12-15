56-летняя Junior QA-инженер за 1,5 месяца так и не смогла трудоустроиться после курсов.

QA-тестировщица из Киева после обучения откликнулась на 200 вакансий. Ни одна из компаний не предложила ей работу прежде всего — из-за возраста.

Историю женщины рассказало издание dev. Украина.

56-летняя бывшая журналистка, научный редактор и корректор прошла курсы, чтобы сменить профессию.

"Я закончила курсы с высшим баллом на потоке: 100% по баллам 2-х экзаменов. Подтянула свой English-IT на курсах", — рассказала она.

Кроме этого, женщина самостоятельно освоила JMeter, Asana, Git.

После учебы она начала поиск работы, откликнулась на более 200 вакансий за 1,5 месяца. Некоторые компании приглашали ее на собеседования, впрочем, ни одно не закончилась успешно.

"Получила приглашение на четыре собеседования. И как бы хорошо я ни выглядела в свои годы, и как бы ни были довольны собеседники знанием теории, - продолжения не происходило", - рассказывает QA.

Представители компаний не говорили прямо о причинах отказа от сотрудничества, но женщина заподозрила, что дело в ее возрасте.

"На два предложения выполнила тестовые ответы были, что все супер, дошло до технических собеседований — впрочем, в первом случае уже после заполнения анкеты, где пришлось указать возраст (1965 г. рождения), ответ был: "Мы Вашу кандидатуру сохраним в нашей базе данных", во втором — просто молчание. Напоминание о себе — без ответа", — продолжает рассказ OA.

Читайте такжеКаждый пятый соискатель работы за рубежом имеет дело с мошенниками или не проверяет работодателей – исследованиеТогда QA-тестировщица решила сменить тактику. Она убрала из резюме год окончания вуза. Но старое название учебного заведения все равно выдавало ее возраст, поэтому это не помогло.

Некоторые компании приглашали на стажировку, однако там до трудоустройства также не доходило. Не предлагали работу и компании из ближнего зарубежья.

Теперь QA-тестировщица чувствует себя обманутой и сожалеет о потраченных силах и времени.

"Я стала жертвой рекламы? Не имея достаточного представления о ситуации с трудоустройством в этой отрасли, которая напрямую зависит от критерия возраста при огромной конкуренции (плюс практически обязательность английского на уровне B2 и выше – но для меня лично это не основная проблема), бессмысленно потратила массу сил, времени и средств?",- резюмирует она.

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Автор: Анастасия Печенюк