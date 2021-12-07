В следующем году на польских предприятиях возрастет почасовая оплата труда.

Количество вакансий для заробитчан в Польше значительно увеличилось. Причиной такого резкого скачка стал сезонный рост производства в отраслях.

Об этом рассказал генеральный директор компании по международному трудоустройству Томаш Богдевич в комментарии "Сегодня".

По его словам, компании по трудоустройству предлагают для трудоустройства несколько отраслей, где буквально не хватает рук.

На мясокомбинатах и рыбозаводах предлагают различные вакансии - от убоя кур и индеек или разделка рыбы до упаковки продукции. При этом ставка стартует от 16-17 злотых в час, а смены 8 или 12 часов. Таким образом, за месяц работник может заработать 4-6 тысяч злотых, а это 27-40 тысяч гривень.

Читайте такжеЦены в ресторанах вырастут на 50%: эксперт напугала прогнозом о "возврате 2000-х"В таких отраслях как e-commerce и логистика предлагают вакансии, которые связаны с упаковкой одежды и сортировкой заказов. За час такой работы предлагают 14 - 15 злотых, а за месяц получается 3,5 – 4,5 тысячи злотых в зависимости от графика работы, а это 23,5 – 30 тысяч гривень.

На производствах деревянных, металлических и пластиковых изделий вакансии преимущественно для мужчин. За час здесь можно заработать 15,5 - 18 злотых, а за месяц можно заработать 3,8 - 4,5 тысячи злотых на руки в зависимости от графика работы, а это 25,5 – 30,1 тысяч гривень.

При этом эксперт отметил, что крупные компании даже обеспечивают работников частично оплачиваемым жильем.

По прогнозам, в указанных сферах спрос на рабочих останется высоким. Кроме того, ожидается увеличение числа вакансий на предприятиях электроники. При этом уже с января минимальная почасовая оплата в Польше повысится, что в среднем в месяц позволит зарабатывать на 300 злотых больше

Читайте такжеВыбивание долгов с населения: к кому имеют право прийти коллекторыПо данным Национального банка Польши, в период с 2013 по 2018 год рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы активно едут на работу в Польшу. По состоянию на август, 277 тысяч граждан Украины получили от польских властей разрешение на длительное пребывание. Наиболее популярное воеводство, куда переезжают иностранцы - Мазовецкое.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева