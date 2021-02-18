Эксперт считает, что попытки украинцев нелегально устроиться на работу за рубежом могут обернуться большой бедой.

Вследствие коронакризиса Европа в настоящее время переживает серьезный рост безработицы и уменьшение количества вакансий, поэтому у украинцев немного шансов на то, чтобы устроиться там на работу.

Об этом в комментарии УНИАН сказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

«Сейчас у украинцев не так уж много шансов поехать трудоустраиваться за рубеж. Потому, что если раньше были вакансии в Италии, Франции, Германии, Швеции, Греции и где хотите. То сейчас из партнеров - стран по трудоустройству осталась только Польша и может чуть-чуть Чехия», - сказала она.

По словам эксперта, существует достаточно серьезный рост безработицы в Европе и действуют ограничения по миграции. То есть, граждане, которые хотели бы поехать на работу во Францию, Швейцарию и так далее, сейчас не могут этого сделать.

«Вакансии в Европе есть и есть профессии, которые для местного населения не привлекательны, но рынок по большому счету не настолько велик. Также есть провал, так же, как и у нас, в сферах туризма, перевозок - все, что сейчас под ковидными ограничения. Рынок упал и работы не так уже много», - пояснила она.

Пашкина отметила, что, с другой стороны, всегда будут работать фальшивые агентства, которые нелегально трудоустраивают украинцев. Но риски в этой ситуации настолько велики, что нелегал может оказаться на улице и без оплаты за свою работу.

«Те наши люди, которые будут пытаться устроиться нелегально, могут попасть на работодателя, который не заплатит вовремя или не заплатит всю сумму. Если это неофициальное трудоустройство, то человек может прийти в конце месяца за зарплатой, а ему работодатель с честным лицом скажет «кто вы?». Еще, например, бывает, что обещают небольшую зарплату, но проживание и питание, и человек рассчитывает на полное обеспечение, но по факту это оказывается не так», - рассказала Пашкина.

По информации эксперта, также бывает, что у людей забирают паспорта, якобы на регистрацию и оформление, и не возвращают, и человек становится фактически прикованным к этой работе. Также есть нюансы оплаты переработок.

«Да, есть варианты неофициальной работы. Но если раньше это было сомнительное и проблемное мероприятие, то сейчас это становится еще большей бедой. И особой выгоды сейчас от этого я не вижу», - добавила эксперт.

Ранее польские СМИ сообщили о том, что в польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими лицами, когда узнали, что он заразился коронавирусом.

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Автор: УНИАН