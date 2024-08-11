По словам президента, решения должны быть "эффективными и действительно работающими".

Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие решения, которое должно укрепить "украинскую духовную независимость". Соответствующее заявление он сделал в своем вечернем обращении к украинцам.

"Я провел только что совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим", - отметил президент.

По его словам, для этого решения должны быть "на сто процентов эффективными и действительно работающими".

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Некоторые СМИ предположили, что речь идет о решении относительно российской церкви.

Также Зеленский поблагодарил партнеров за санкционное давление на Россию, отдельно США - за новый оборонный пакет.

Кроме того, президент добавил, что ожидает решений от США, Франции и Великобритании по дальнобойному оружию.

Напомним, в этом же обращении Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в Курской области России. Как заявил украинский лидер, война переходит "на территорию агрессора":

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский - по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора".

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