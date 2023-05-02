Он назвал период, когда ПЦУ объявит общецерковное решение по этому вопросу.

Митрополит Епифаний ответил, когда Православная церковь Украины вынесет окончательное решение относительно того, стоит ли переходить на новый календарь и "другие" даты празднований по примеру греко-католической церкви.

Речь идет о таких больших "Божьих" праздниках, как Рождество. Об этом Епифаний рассказал в интервью для Gazeta.ua. По его словам, общецерковное решение по этому поводу примут в мае на Архиерейском Соборе.

"Воплощение этой реформы в первую очередь позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения неподвижных праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, однако убежден, что с Божьей помощью мы их решим", - отметил он.

По словам Епифания, ПЦУ уже готовится ввести соответствующую реформу и работает над новой редакцией определенной церковной литературы для прихожан.

Украинская греко-католическая церковь объявила "календарную" реформу

Напомним, что 6 февраля 2023 года УГКЦ объявила об историческом для своих прихожан решении перейти на новые даты календарных праздников, согласно западному обряду, которые исповедуют христиане. Там отметили, что с 1 сентября текущего года церковь собирается праздновать Рождество 23 декабря (по восточному обряду это было бы 7 января).

Также это меняет традицию празднования всех больших праздников, у которых есть "устойчивая" дату. Такие "подвижные" праздники, как Пасха, Украинская греко-католическая церковь будет праздновать, как и сейчас.

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