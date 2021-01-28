Политолог Кость Бондаренко в своем блоге на Facebook обратил внимание на тревожную тенденцию привлечения патриотических сил к рейдерским атакам на честный бизнес. В частности, речь идет об участии «Правого сектора» в попытках захвата киевского рынка «Столичный».

Эксперт отмечает: «Дело получает огласку, поскольку речь идет о Киеве, один из крупнейших ее рынков «Столичный», интересы столичных «акул бизнеса» и литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса (совладельца «Новусов»), и самой известной праворадикальной структуры (Правый сектор)».

Напомним, что в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит «Столичного». Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно вращались огромные средства оборотных средств. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов.

Во время проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру власти Молчановой администрации было загнано в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге в аффилированных с ней предприятиях. Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно доводился администрацией до банкротства. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group за бесценок выкупить землю рынка для постройки нескольких многоэтажек.

После этого было изменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, «черными нотариусами» были обнародованы документы о фиктивных долгах рынка перед компанией «Спецстрой-Монолит», и как следствие – внесены незаконные изменения в государственные реестры. Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло.

Однако рейдеры пошли дальше и привлекли «Правый сектор» к пикетированию рынка и Минюста. Фактически патриотическими лозунгами прикрывают попытки незаконно завладеть имуществом и уничтожить рынок «Столичный».

Кость Бондаренко в конце своего материала отмечает, что вопрос рейдерства и разработки действенного антирейдерского законодательства должно стать одним из важнейших вопросов в деятельности нынешней власти: «А люди в камуфляже не должны силой влиять на правительственные решения и силой менять владельцев бизнесов».

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Автор: УНИАН