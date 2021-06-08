По словам эксперта, европейское законодательство является достаточно жестким для людей, которые приезжают на работу в Евросоюз.

Украинские заробитчане на нелегальных работах ежедневно рискуют своим здоровьем и свободой.

Такое мнение высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя недавний скандал с задержанием четырех украинцев в Чехии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, сообщает "5 канал".

"Эта ситуация с нелегалами – она является достаточно распространенной... Там эти люди работают без надлежащего оформления. Да, они очень сильно рискуют. Да, наверное, есть очень много случаев, когда им вообще не платят, люди могут потерять свободу и здоровье", – пояснил Пендзин.

Эксперт отметил, что европейское законодательство является достаточно жестким для людей, которые приезжают на работу в Евросоюз.

"Во-первых, работодатель должен заплатить за иностранного работника во время его официального оформления. И зарплата, которая выплачена работнику, облагается налогом в соответствии с действующим законодательством, которое действует в той или иной стране", – добавляет Пендзин.

Как ранее сообщает УНИАН, недавно в Чехии задержали четырех украинцев, которых обвиняют в том, что они нелегально поставляли дешевую рабочую силу из Украины на чешский рынок труда. Расследование этой схемы стало одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы.

По информации чешских изданий, задержанные трудоустраивали заробитчан фактически нелегально: они ездили на трехмесячные смены преимущественно по туристическим визам, не имея разрешения на работу. Речь шла о поставках рабочей силы преимущественно на сельскохозяйственные фирмы Чехии (до 80% случаев), а также на другие низко оплачиваемые работы.

Работники в основном с Украины работали на этих работах лишь за часть зарплаты, которую должен выплатить работодатель, а остальные деньги присваивали себе руководители нелегальной сети трудоустройства.

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Автор: Иван Бойко