С близкими девушки так никто и не связался, чтобы извиниться за клевету со стороны мэра Кличко.

После обстрела Киева российскими оккупантами 30 мая городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что молодая женщина погибла, потому что в момент атаки вышла на балкон наблюдать за работой ПВО.

Этот инцидент мэр Киева использовал, чтобы напомнить горожанам, чтобы они были осмотрительными и заботились о своей безопасности во время тревоги. Однако родные погибшей 32-летней Екатерины Кардаш возмущены – об обстоятельствах смерти их родного человека солгали, говорится в сюжете ТСН.

Они рассказывают – в момент атаки Екатерина находилась в спальне квартиры на 20-м этаже многоэтажки в Голосеевском районе, в которую попали обломки сбитого вражеского дрона. Здесь погибшая последние несколько лет жила вместе со своим возлюбленным Иваном Дунским. Они были вместе и той ночью – в комнате, где нет балкона.

"Это та комната, где мы были. Я спал на кровати, Катя не спала, она запускала новый проект. Она подошла к окну, и произошел взрыв. Я почувствовал, что взрывом меня немножко оглушило. Я подался к ней, она лежала здесь вся в крови. Думал оказать какую-то помощь. Проснулся (в больнице, куда госпитализировали, чтобы извлечь осколки – УНИАН) через пару часов, набрал сестру, она мне сказала [что Екатерина погибла]...",- рассказывает парень.

Впрочем помочь девушке Иван, чье тело и лицо повредили осколки, был не в состоянии. С 20-го этажа горящей многоэтажки девушку достали спасатели. От полученных травм девушка погибла в катере "скорой".

"Ее реанимировали где-то минут 15-20. Тогда вышли и сказали, что черепно-мозговая травма не совместима с жизнью", – вспоминает сестра погибшей Маргарита.

Близкие Екатерины говорят - их оскорбляет, что историю трагической гибели их родного человека переврали. За эти две недели парень погибшей прошел лечение и был выписан из больницы. Но до сих пор ни с ним, ни с другими близкими девушки так никто и не связался, чтобы извиниться за клевету.

"Нет балкона, это неправда. Я не знаю, откуда эта информация появилась. Это очень странно", – возмущается Иван.

Удар по Киеву 30 мая - обстоятельства смерти Екатерины Кардаш

На протяжении всего мая российские оккупанты терроризировали жителей украинской столицы почти ежедневными массированными атаками. 30 мая не стало исключением, в тот день враг атаковал столицу трижды.

Во время одной из атак обломки сбитого дрона-камикадзе "Шахед" попали в жилую многоэтажку в Голосеевском районе Киева, в результате чего произошло возгорание. Дом частично был разрушен, в квартирах повыбивало стекла, повредило лифт.

Вскоре после обстрела стало известно, что в поврежденном здании один человек погиб, четыре травмированы. Городской голова Виталий Кличко приезжал к поврежденному дому. После визита он сообщил в соцсетях: "В доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны".

Сестра погибшей девушки вскоре сообщила, что погибшая Екатерина не могла следить за сбитием дронов с балкона, подвергая себя опасности.

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