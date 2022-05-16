Женщина эвакуировалась и начала писать руководство по выживанию.

"Тетя Суп" - женщина из Мариуполя, которая кормила людей на "Азовстали". Ее зовут Наталья Бабеуш, ей 35 лет. Женщина сумела спастись, теперь она пишет руководство по выживанию и не может без слез вспоминать ужасные дни, проведенные в Мариуполе.

Люди на "Азовстали" иногда делили порцию супа "из ничего" на пятерых, рассказала Бабеуш в новом выпуске "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

"Тетя Суп" сама придумала себе такое прозвище, дети не могли запомнить ее имя. Женщина готовила для людей, которые прятались от бомб рашистов на "Азовстали", свои фирменные оладьи и супы. Она кормила и детей, и взрослых. Самому маленькому ребенку было 2,5 года, самому старшему - 17 лет.

Бабеуш рассказала, чем ей приходилось кормить людей. Она готовила суп "из ничего" - на 30 литров воды женщина добавляла всего две жестяные баночки тушенки. Конечно, такая еда едва ли нравилась людям, но благодаря ей они не умерли от голода и смогли выжить.

"У нас были сухпайки, там были консервы: банка тушенки, банка гречневой каши с тушенкой и перловая каша тоже с тушенкой. Чтобы вы понимали – на 30 литров воды я давала 2 жестяные баночки тушенки. Это был суп "ни о чем". Но все ели, потому что просто нечего было есть", - признается женщина.

Иногда одну порцию супа "из ничего" приходилось делить на пятерых людей, добавила Бабеуш. Женщина могла и не оказаться на "Азовстали", за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину она находилась в Киеве, но вскоре вернулась в Мариуполь. Она не захотела куда-то уезжать без своего мужа, сначала они прятались от обстрелов у себя дома, а в марте перешли в убежище "Азовстали", где ранее они работали.

Сейчас "тетя Суп" эвакуировалась на запад Украины, отдыхать ей некогда. Женщина создала в Viber сообщество "Бункера Азовсталь", где рассказывает людям, пережившим оккупацию, как им теперь снова вернуться к прежней жизни.

Помимо этого, Бабеуш начала писать книгу. Она хочет создать небольшое пособие по выживанию, которое люди смогут всегда носить с собой. "Тетя Суп" мечтает о мире и не может вспоминать о днях под обстрелами без слез. Она мечтает вернуться в свой родной Мариуполь и ждет, когда закончится развязанная Путиным война.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "тетя Суп" из Мариуполя старалась не давать маленьким жителям осажденного города грустить. Для них она готовила пиццу и устраивала конкурсы.

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