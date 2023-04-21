Им сообщено об изменении предыдущего подозрения и о новом подозрении по двум статьям.

Бывшим заместителю министра обороны Украины и врио директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщено о новом подозрении.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Государственного бюро расследований. Отмечается, что эти представители министерства во время закупки продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен.

"В декабре 2020 - январе 2021 годов руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В дальнейшем, по указанию заместителя министра обороны Украины, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями", - рассказали в ГБР.

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Так, Бюро разоблачило сделку в октябре 2021 года и впоследствии передало дело в Национальное антикоррупционное бюро.

"В ходе дальнейшего совместного расследования было установлено, что умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВС Украины из-за дополнительных расходов воинских частей при осуществлении перераспределения нерушимых запасов продовольствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности ВСУ, подрыву их авторитета и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжелым последствиям в особый период.

Так, экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов МОУ сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении по статьям: Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины); Препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, которое привело к другим тяжким последствиям, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне и бывшем исполняющем обязанности начальника Департамента госзакупок МОУ Константине Ступаке.

Другие скандалы в Минобороны

21 января журналисты ZN.UA обнародовали данные странных цен на продукты в закупках для украинских Сил обороны. Стоимость товаров оказалась вдвое или трижды выше, чем в столичных супермаркетах. Например, одно яйцо стоило 17 грн.

23 января НАБУ сообщило, начавшее расследование махинаций о неправомерной закупке продуктов Министерством обороны еще до огласки СМИ. В тот же день Алексей Резников выступил с опровержением материала ZN.UA.

Однако на следующий день, 24 января, заместитель министра обороны Шаповал подал в отставку. В тот же день он был уволен Кабмином. Началось масштабное расследование.

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