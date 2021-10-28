Восемь областей в Украине уже в "красной" карантинной зоне. Еще семь присоединятся после грядущих выходных. Судьба оставшихся "желтых" будет аналогичной, просто вопрос времени.

Для тех, кому уже не повезло, начинают действовать новые ограничения: как только регион становится "красным", запрещается практически все – никаких развлечений, ресторанов, спортзалов, кинотеатров, свободного перемещения общественным транспортом и т.д. На самом деле (для всполошившихся), в этих "новых" правилах нет ничего нового. Все эти ограничения мы все прочувствовали на себе весной.

Но один нюанс все же появился. Даже в "красной" зоне работать смогут те компании, предприятия, заведения etc, в которых вакцинированы 100% сотрудников. А запреты пользоваться их услугами не коснутся тех, у кого на руках имеется негативный ПЦР-тест, и тех, кто успел вакцинироваться.

Чтобы исключить непонимание, приведу полный перечень "разрешительных документов":

Негативный ПЦР-тест или экспресс-тест (действуют 72 часа);

Бумажная справка о выздоровлении или соответствующий сертификат в приложении "Дия" (действуют полгода с момента подтверждения у человека COVID-19);

Бумажный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или его аналог в приложении "Дия".

При этом важно помнить, что реестры в "Дие" довольно часто "болеют", а по-простому, "Дию" сильно "глючит", поэтому старая добрая бумажка – вернее.

Не хотите вакцинироваться, самоизолируйтесь

А теперь что касается правил выживания в "красной" карантинной зоне. Первое – вакцинироваться. Как показывает практика перехода к более жестким ограничениям, это действительно стимулирует увеличение количества прививок от COVID-19. Если только решаетесь, УНИАН собрал ответы на самые распространенные вопросы о ковид-вакцинации. Кому-то может стать полезным. Возможно даже убережет от необдуманных покупок, вроде "магнита-античипа" для "безопасной вакцинации".

Второе правило – не хотите вакцинироваться, самоизолируйтесь. Особенно, если есть возможность работать онлайн. При этом, конечно, придется отказаться от многих удовольствий. Но кто сказал, что они актуальны для всех?

Цена поддельного ПЦР-теста не намного ниже цены настоящего

И последняя, половинка правила выживания в "красной" карантинной зоне - воздержитесь от использования подделок негативных тестов, справок о недавней болезни или сертификатов вакцинации. Польза от таких "документов" сомнительна. Во-первых, к примеру, цена поддельного ПЦР-теста не намного ниже цены настоящего. И стоит ли овчинка выделки – большой вопрос. Во-вторых, за использование подделок грозит наказание. И грозит оно не только тем, кто изготовил фейковую справку и продал ее, а и непосредственно пользователю. Это штраф от 850 гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Конечно, еще можно полагаться, что выборочная проверка вышеописанных документов в транспорте или ресторане не коснется конкретно вас (не будут же правоохранители проверять каждого второго). А даже если коснется, все мы понимаем, что живем в стране, где строгость наказания нивелируется необязательностью его исполнения. С другой стороны, вирус тоже выбирает жертву рандомно, но гораздо более точно. Стоит ли рисковать?

Татьяна Урбанская