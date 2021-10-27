В последнее время в Украине все чаще выявляют случаи продажи и использования поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Есть несколько причин их появления. Это и ужесточение властью ограничительных мер внутри страны, и новые правила пересечения границ, и требования работодателей, и, собственно, нежелание прививаться.

Еще хуже то, что новости о подделках видим не только мы. Это крайне негативно влияет на имидж страны в мире. Особенно, если вспомнить, что Украина - одна из первых стран за пределами ЕС, чьи электронные COVID-сертификаты признали. Если ситуацию с подделками не возьмут под контроль, легитимность украинских сертификатов будет сомнительной.

За подделку COVID-сертификатов в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность: как для тех, кто подделывает документы о вакцинации, так и для тех, кто их использует.

Набор статей Уголовного кодекса широк и зависит от субъекта и способа подделки.

Поскольку продавцы подделок занимаются этим систематично и, как правило, по предварительному сговору, они понесут ответственность по ч. 3 ст. 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт. Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Также действия продавцов могут рассматриваться как мошенничество, совершенное повторно или группой лиц (ч. 2 ст. 190). За это предусмотрены вариации наказаний: штраф от 51 до 68 тыс. грн; исправительные работы от 1 до 2 лет; ограничение свободы до 5 лет; лишение свободы до 3 лет.

Если продавцы, например, используют в поддельных сертификатах название известной клиники, то они дополнительно могут понести ответственность за незаконное использование фирменного наименования (ч. 2 ст. 229). За это придется заплатить штраф от 51 до 170 тыс. грн.

Однако самый изощренный вид подделки - внесение в Электронную систему здравоохранения ложных данных о вакцинации. Для этого, как правило, привлекают врачей и медицинских работников. Обнаружить и доказать такие подделки сложнее всего. Подобное преступление рассматривается по ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За это предусматривается штраф от 34 до 68 тыс. грн или исправительные работы до 2 лет.

Как правило, подобные преступления совершаются повторно или по сговору с группой лиц. В таком случае злоумышленников накажут лишением свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью до 3 лет.

Но если покупатели ненастоящих COVID-сертификатов считают, что, если даже попадутся, наказание грозит лишь продавцам, они ошибаются. Покупатели поддельного документа подпадают под ч. 4 ст. 358. Это штраф до 850 грн, арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет. Безусловно, размер штрафа не отвечает общественной опасности такого правонарушения – его следует увеличить.

Но и это не все. В случае, если заказчик подделки заразил других людей коронавирусом или мог распространить это заболевание в ситуации, когда требуется обязательное наличие сертификата вакцинации (например, для входа в ТРЦ, кафе, кинотеатр на территории региона со статусом красной зоны, во время поездки на поезде), то за такие действия предусмотрены: штраф от 17 до 51 тыс. грн, арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет (ч. 1 ст. 325).

Если же поведение покупателя подделки повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, наказание может быть жестче – лишение свободы от 5 до 8 лет.

Если владелец фейкового сертификата просто воспользовался им, но без риска распространения коронавируса, его могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина). Тогда покупателя обяжут выплатить штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Также стоит помнить, что за использование поддельного COVID-сертификата можно получить проблему за границей – там могут возбудить уголовное дело и депортировать из страны.

По данным правоохранителей, на начало текущей недели в Украине было открыто около 800 уголовных производств по фейковым сертификатам или тестам на коронавирус. Безусловно, это только малая часть выявленных преступлений.

Кабмин уже инициировал законопроект, которым предлагает установить уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. В частности, за:

1. Использование лицом заведомо поддельных документов, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до 2 лет;

2. Внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 до 68 тыс. грн или лишения свободы до 2 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью от 1 до 3 лет;

3. Изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет.

Однако эти предложения не учитывают ряд моментов, которые могут повлиять на их эффективность. Во-первых, они не предусматривают уголовную ответственность за:

- приобретение поддельного сертификата (независимо от факта использования);

- подделку результатов ПЦР-теста и справок о выздоровлении после COVID-19;

- рекламу и предложения продажи подделок;

- совершение таких деяний повторно или по предварительному сговору группой лиц;

- внесение медицинским работником ложных данных в Электронную систему здравоохранения.

Также в законопроекте отсутствует норма об освобождении покупателя от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи подделки. Эта норма могла бы увеличить раскрываемость подобных дел.

Проект закона включен в повестку дня парламента, но пока не принят. Однако одной законодательной работы для эффективной борьбы с фейковыми справками и сертификатами тоже недостаточно.

Кроме вовлечения в процесс компетентных органов власти, мониторинга интернета и проверок медицинских учреждений, необходима активная просветительская работа. Ведь последние социологические исследования показывают высокий уровень недоверия украинцев к вакцинации. Именно это и привело к значительному росту рынка поддельных COVID-сертификатов.

Денис Ненов, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"