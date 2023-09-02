На территории Киево-Печерской лавры до сих пор остается часть монахов УПЦ МП.

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий сообщил, что духовник семьи депутата-предателя Виктора Медведчука до сих пор живет в Лавре.

Архимандрит в интервью программе "Схемы" рассказал, что лично не видел в Лавре Марченко с Медведчуком, однако знает, что Марченко точно посещала святыню.

"У нее здесь был духовник, который занимался, я так понимаю, их семьей в целом... он сейчас в Лавре...", - сообщил он. Речь идет об архимандрите УПЦ МП Дамиане.

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И.о. наместника Лавры также уточнил, что часть монахов УПЦ МП до сих пор остается в Нижней лавре, несмотря на расторжение договоров аренды.

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Как сообщал УНИАН, УПЦ МП арендовала здания на территории заповедника еще во времена Виктора Януковича. В этом году украинские власти начали попытки освободить помещение Лавры от представителей УПЦ МП. В частности, такие попытки активно продолжаются с марта. Тогда священнослужители должны были выехать из-за расторжения договоров аренды с УПЦ.

Большинство зданий все же удалось освободить, однако некоторые из них до сих пор находятся под контролем представителей УПЦ несмотря на решение суда о выселении.

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