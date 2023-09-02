Архимандрит Авраамий уверен, что проклятия от экс-наместника свидетельствуют лишь о бессилии УПЦ МП.

Бывший наместник Лавры Паша Мерседес, дело которого вскоре будет направлено в суд, угрожал новоназначенному исполняющему обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандриту Авраамию, посылая гневные сообщения.

После изгнания УПЦ МП в Лавре начали проводить богослужения на украинском, что ранее было запрещено, об этом архимандрит Авраамий рассказал в интервью программе "Схемы". Также в святыне проходят молебны за украинских военных, которые за "господство" УПЦ МП в Лавре не проходили.

Архимандрит также рассказал, почему перешел от УПЦ МП к ПЦУ только в марте, после чего смог получить должность и.о. наместника Лавры.

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"Спрашивают многие: почему не раньше, почему только сейчас? А потому что не было альтернативы, потому что не хотелось покидать Лавру, хотелось здесь быть и молиться... и когда только появилась такая альтернатива, мной было принято решение присоединиться к ПЦУ", - сказал он.

По словам священнослужителя, с начала полномасштабного вторжения он и другие священники и монахи ожидали, что УПЦ МП разорвет все связи с Москвой.

"Эти их запугивания, угрозы и преследования лишь закаляют меня и свидетельствуют о том, что я - на правильном пути... их методы - это московские методы. Запретить, запугать. Это говорит об их малообразованности, а также бессилии", - считает он.

Сообщения с угрозами и проклятиями архимандрита присылал и экс-наместник Лавры Павел.

Отец Авраамий рассказал, что Паша Мерседес в сообществе священнослужителей был известен своей любовью к русскому миру и по-разному относился к благосклонному к России духовенству и к духовенству с проукраинской позицией.

Дело Паши Мереседеса - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Паша Мерседес получил подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. Тогда суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Впоследствии экс-наместнику Лавры сообщили о подозрении и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдании вооруженной агрессии РФ, совершенном повторно. Также ему изменили меру пресечения, отправив под стражу с альтернативой залога в 33,3 млн грн.

В начале августа за Лебедя внесли залоги и он вышел из СИЗО. В свою очередь, в Службе безопасности Украины подчеркнули, что это не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.

С середины августа Паша Мерседес находится в больнице из-за проблем с сердцем.

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