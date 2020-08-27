цей матеріал доступний українською

"Буду нести этот крест": майор, который пьяным покалечил курсанток в ДТП, сделал заявление на суде (видео)

11:30, 27 августа 2020
Общество
654 0
Подозреваемый в суде заверил, что не будет избегать наказания / фото "5 канал"

В суде, где избирали меру пресечения для майора Владимира Холодного, которого подозревают в наезде на курсанток в Киеве, он прокомментировал инцидент.

Об этом сообщает  "5 канал".

Подозреваемый в суде заверил, что не будет избегать наказания.

"Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность", - заявил он.

Также он попросил оказывать помощь пострадавшим.  

Читайте такжеДТП с тремя курсантками в Киеве: в прокуратуре подтвердили, что майор был мертвецки пьян

Пьяный майор устроил страшное ДТП в Киеве: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter