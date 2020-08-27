"Буду нести этот крест": майор, который пьяным покалечил курсанток в ДТП, сделал заявление на суде (видео)
В суде, где избирали меру пресечения для майора Владимира Холодного, которого подозревают в наезде на курсанток в Киеве, он прокомментировал инцидент.
Об этом сообщает "5 канал".
Подозреваемый в суде заверил, что не будет избегать наказания.
"Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность", - заявил он.
Также он попросил оказывать помощь пострадавшим.
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Пьяный майор устроил страшное ДТП в Киеве: что известно
- Авария произошла на территории воинской части на улице Зоологической.
- В результате ДТП три девушки получили переломы конечностей их госпитализировали.
- Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.
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