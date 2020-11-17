Женщине сделали вторую операцию.

Пострадавшая в аварии на остановке в Киеве Юлия Павленко после ДТП совсем не может двигаться.

Читайте такжеРасплакался в суде: виновника резонансного ДТП на Окружной в Киеве взяли под стражу (видео)Об этом пишет ТСН со ссылкой на ее подругу Анастасию.

Отмечается, что женщине сделали вторую операцию на правой руке. Первая операция была на тазе.

«Сейчас Юлю перевозят из областной больницы в киевскую больницу №7 на Верховинной. Поскольку травматологию в областной больнице освобождают для инфицированных коронавирусом. Юля совсем не может двигаться – таз после операции зафиксирован спецаппаратом, правая рука прооперирована и в гипсе, вторая – в бандаже – там перелом левого плеча. Еще нужно дообследование, чтобы выяснить, не пострадали ли внутренние органы», – рассказала Анастасия.

По ее словам, помогать Юлии особенно некому, поскольку она одна воспитывает двух детей – парней 17 и восьми лет, муж давно их оставил самих.

«Юля живет с матерью, которой за 60 лет, у матери сахарный диабет и ряд сопутствующих заболеваний», – добавила Анастасия.

Ужасная авария на Окружной в Киеве: детали

Сообщалось, что аварию вызвал таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск. В результате аварии два человека погибли, еще двое – пострадали.

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

Мужчина не раз щеголял быстрой ездой и выполнением опасных маневров «шахматка» на дороге.

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Автор: УНИАН