Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО: что для этого нужно

В этом году дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике.

Сегодня, 25 мая, начинается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и продлится до 9 июня.

Как сообщают в Центре оценивания качества образования, право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

– не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживающие (пребывающие) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

– принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрировались для участия во внешнем оценивании в основной период;

– проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

– по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

– должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут засчитаны результаты внешней оценки как оценки за государственную итоговую аттестацию).

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Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на веб-сайте УЦОКО в рубрике «ЗНО/ДПА», подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

В Центре обратили внимание, что комплект регистрационных документов должен содержать:

– оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;

– заявление для участия в дополнительной сессии;

– заверенную копию паспорта гражданина Украины;

– заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

– при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально засвидетельствованного перевода на украинский язык документов, предоставленных на иностранном языке для регистрации).

«Рекомендации по регистрации для участия во внешнем независимом оценивании размещены в разделе «Процедура регистрации». Напоминаем, что дата подачи регистрационных документов будет определена оттиском штемпеля на почтовом конверте», – говорится в сообщении.

В этом году дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике, 28 июля состоится внешнее независимое оценивание по математике, 29 июля – по испанскому языку, 30 июля – по французскому языку, 31 июля – по немецкому языку, 3 августа – по английскому языку, 4 августа – по украинскому языку и литературе, 5 августа – по биологии, 6 августа – по истории Украины, 7 августа – по географии. Завершится дополнительная сессия 10 августа тестированием по химии.

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