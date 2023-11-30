По словам Ивана Бабенко, беглый президент и его прежнее окружение находится на территории РФ или во временно оккупированном Крыму.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович после своего бегства из страны в феврале 2014 года поселился в России. Он получил там временное убежище и живет под Москвой в элитном микрорайоне "Рублевка" – в селе Барвиха в доме, который купил примерно за 50 млн долл. Об этом в интервью Укринформ рассказал заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко.

По его словам, на территории РФ также находятся министр внутренних дел президента Януковича Виталий Захарченко и его тогдашние подчиненные Петр Федчук и Сергей Кусюк. При этом последние двое даже служат в силовых структурах РФ. Так же в России, по данным Бабенко, сейчас проживают бывшие премьер-министр Николай Азаров и генпрокурор Виктор Пшонка.

А вот экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший министр обороны Павел Лебедев и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник, по информации украинского прокурора, находятся во временно оккупированном Крыму. При этом Подольский райсуд Киева уже рассматривает обвинительный акт последнего в режиме заочного осуждения.

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"Стадия исследования доказательств обвинения прошла, поэтому, надеюсь, и приговор не за горами", - отметил Бабенко.

При этом на вопрос, есть ли возможность добраться до беглецов по каналам Интерпола или на основании двусторонних международных соглашений, Бабенко ответил, что на просьбу следствия выставить "красные карточки" на Януковича и его окружение Интерпол в 2019-2020 годах письмами сообщил о невозможности их розыска.

"Они ссылаются на решение Комиссии по контролю файлов, которое было принято на 99-й сессии еще в 2017 году о том, что уголовные производства в отношении Януковича связаны с политическими мотивами", - пояснил прокурор.

В то же время он добавил, что случаев, чтобы Янукович или кто-то из разыскиваемых лиц из круга его окружения выезжал даже в страны третьего мира - африканские страны, или страны, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами - пока не зафиксировано.

"Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то поехать, кроме Беларуси", - резюмировал Бабенко.

Виктор Янукович - последние новости

Верховный суд Великобритании огласил решение в пользу Украины по делу о долге экс-президента Витора Януковича. Она касается еврооблигаций на три миллиарда долларов, выпущенных в 2013-м году, нарушая украинское законодательство и из-за принуждения России.

Также УНИАН сообщал, что опальный экс-регионал Олег Царев, бежавший в Россию, заявил, что Виктор Янукович хотел стать пожизненным президентом и планировал распад Украины.

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