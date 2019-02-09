В "Борисполе" задержали одного из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк"

Кравченко задержали после прилета из Италии, где он принимал участие в акции возле особняка главы МВД Арсена Авакова.

Вечером 9 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан один из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", член "Нацкорпуса" Назарий Кравченко.

Читайте такжеДело Гандзюк: в Италии активисты обрисовали забор виллы Авакова (фото)

О своем задержании Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.

Блогер Антон Ходза уточнил, что Кравченко задержали после прилета из Италии, где он принимал участие в акции возле особняка главы МВД Арсена Авакова, на заборе которого разместили снимки активистов, которые стали жертвами нападений и дела которых до сих пор не расследованы.

"По нашей информации, (у Кравченко - ред.) требуют видео с камеры GoPro", - отметил Ходза.

Впоследствии знакомые с ситуацией источники сообщили, что Кравченко отпустили, передает Украинская правда.

6 февраля участники акции разместили на заборе имения Авакова в Италии 40 фотографий пострадавших активистов из "списка Гандзюк", в том числе самой Екатерины Гандзюк, Александра Музычка, Павла Шеремета и Ирины Ноздровской.

"Участники акции напомнили министру о том, что благодаря произволу и умышленной бездеятельности системы Нацполиции в Украине против общественных активистов развернулся настоящий террор. Полицейские откровенно саботируют расследования и не наказывают заказчиков нападений, а сам министр вообще не комментирует постоянное преследование активистов", - заявили активисты.