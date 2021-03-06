В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19.
Как пишет Glavcom, в Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения.
Читайте такжеВ Минобразования советуют школам перейти на дистанционное обучение: названа причина
Кроме этого, с 15 марта рекомендуют начать каникулы соискателям общего среднего образования.
На Закарпатье запретили посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
В Одессе ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта для всех школьников объявят каникулы. Как отметила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно.
В Винницкой области учеников 1-4 классов перевели на дистанционное обучение еще 3 марта.
Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в «красные» карантинные зоны: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 9144 человек. Также 3351 пациент выздоровел, а 156 – умерли от осложнений. В больницы попали 3309 людей.
- Стало известно, как будут работать детсады, школы и ВУЗы после локдауна
- В МОН рассказали, в каком режиме будут работать школы до завершения карантина
- В Одессе учеников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение с 15 марта
- В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень епіднебезпеки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram