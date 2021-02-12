В министерстве напоминают, что при чрезвычайных погодных условиях учебные заведения могут самостоятельно принимать решение о временном приостановлении обучения учащихся.

В Минобразования советуют школам перейти на дистанционное обучение из-за сложных погодных условий и снижения температуры воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В частности, МОН рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, технике безопасности и т.д.", – говорится в письме к руководителям департаментов образования и науки областных, КГГА и руководителей учреждений общего среднего образования.

В Министерстве напоминают, что, согласно Санитарному регламенту для заведений общего среднего образования, при чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях учредитель (учредители) образовательного учреждения могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся.

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Погода в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни

В субботу, 13 февраля, в Украине продолжит ухудшаться погода.

В частности, в ближайшую субботу Украину продолжит засыпать снегом. Сухо будет только на Западе и юге страны. Днем ударит мороз: температура упадет до -11°. В воскресенье снегопады переместятся в западные области, на остальной территории местами выглянет солнце. Похолодание продолжится, на севере ночью температура упадет до -21°.

По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины, и которое будет крепчать на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля.

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Автор: Надя Пришляк