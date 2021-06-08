На улицах Стрыя появились необычные борды.

В городе Стрый на Львовщине сотрудники местного водоканала обнародовали на рекламных бордах адреса должников за воду.

Об этом сообщает Zaxid.net. По данным СМИ, четыре билборда были установлены в тех районах городах, где и проживают должники. Щиты с адресами установили в субботу утром, 5 июня, и до сих пор никто из должников за воду еще не оплатил.

Общий долг горожан составляет 540 тысяч гривень.

На новых бордах написаны места жительства должников, в соседней колонке – сумма долга, а еще фраза: "Вами "гордится" громада города". Фамилии должников решили не писать.

"Эти должники вообще не идут на диалог. Они потребляют воду и не платят, а суммы значительные. Мы тех людей не предупреждали, что будем обнародовать адреса, ведь их персональные данные мы не опубликовали", – рассказал начальник отдела сбыта "Стрыйводоканала" Василий Хомко.

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Автор: Юрий Годован