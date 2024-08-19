Украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через портал "Дия".

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал запуск новой долгожданной услуги в "Дие". Речь идет о бракосочетании по видеосвязи.

"Совсем скоро презентуем бракосочетание онлайн по видеосвязи в Дие. Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию", - написал он в Telegram.

Федоров напомнил, что полтора года назад запустили на портале "Дия" возможность подать заявление о браке онлайн. За это время услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар, отметил министр.

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Бракосочетание онлайн в Украине - последние новости

В феврале этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что скоро в Украине запустят онлайн бракосочетание. Он отметил, что бракосочетание по видеосвязи будет иметь много интересных элементов и будет уникально для всего мира.

По словам министра, это позволит, в частности, украинским военным также жениться дистанционно. Федоров отмечает, что все будет безопасно, будет исключена возможность ситуации, когда "без меня меня женили".

Федоров также рассказал, что предполагается возможность получать акты гражданского положения, в частности, свидетельство о браке в приложении "Дия".

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