Свою позицию девушка аргументировала тем, что "очень хочет домой".

Парень и девушка с Донбасса открыто обсуждали захват родного города российскими оккупантами.

Как утверждают в соцсети, девушка на видео (из Лисичанска) живет в Харькове, но на время войны уехала в более спокойный Днепр.

В Instagram парня указано, что его зовут Женя "Московский". Активно постит фото, обозначая в геолокациях "Москву", "Россию-матушку", "Арбат", "Рублевское шоссе" и др.

Однако отметки на старых фото парня подтверждают, что он тоже из Лисичанска.

Во время стрима девушка, подписанная в соцсети как valeriya__69__ Сергеева, поинтересовалась у собеседника, собирается ли он возвращаться домой. Тот ответил: "Когда Россия придет – я вернусь".

И в ответ сказала: "Да, я тоже уже надеюсь, что нас захватят - и я соберусь и поеду домой". Свою позицию Валерия аргументировала тем, что "очень хочет домой".

"Ты знаешь, или нет? Короче, если туда зайдет "ДНР"... типа, будут эти "ополченцы" ... Можно ли туда будет приехать? Или нет?" - спросила девушка.

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