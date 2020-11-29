Причиной смерти актера стала непродолжительная болезнь.

Британский актер, бывший бодибилдер Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет. Он был известен как исполнитель культовой роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киносаги «Звездные войны».

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Об этом сообщает BBC. Агент актера Томас Боуингтон рассказал, что причиной смерти актера стала скоротечная болезнь.

Проуза взяли на роль Вейдера за его внушительное телосложение, хотя голос персонажу подарил другой актер – Джеймс Эрл Джонс.

Помимо участия в «Звездных войнах» Проуз прославился в Великобритании ролью супергероя по прозвищу Человек Кодекса Зелёного Креста – персонаж был создан для детей, чтобы разъяснять правила дорожного движения. Эта роль даже принела Проузу награду Ордена Британской империи.

Его также можно вспомнить по роли Джулиана в "Заводном Апельсине".

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Автор: Дмитрий Захаров