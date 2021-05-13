В октябре прошлого года суд признал женщину невменяемой и направил ее на принудительное лечение в психбольницу.

38-летняя Татьяна Пьянова, которая год назад обнаженная ходила по Харькову с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины, грозится скоро вернуться из психбольницы домой и держит в страхе все село.

Читайте также"Меня только Божий суд ждет": убийца дочери в Харькове устроила истерику в судеОб этом пишет «Сегодня» со ссылкой на местного депутата Татьяну Пантелееву, которая отслеживает ситуацию, связанную с этой трагедией.

«После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре. Она через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают. Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая», – рассказала Пантелеева.

В то же время пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко разъяснил, что Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима:

«Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда».

Но жители села все равно опасаются возможного возвращения Пьяновой.

Одна из ее соседок напомнила, что незадолго до убийства девочки ее мать накрыла зеркала черной тканью и отдала другим иконы, которые были в доме.

Жуткое убийство школьницы на Харьковщине: что известно

Утром 30 апреля 2020 года в Харькове полицейские задержали обнаженную Татьяну Пьянову в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова девочки.

Позже в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживал вместе со своей сестрой и ее дочкой. В конце концов, полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.

В октябре 2020-го суд признал Пьянову невменяемой и направил ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц