Начальник Генштаба напомнил, что украинские воины-танкисты героически проявили себя в обороне Донецкого аэропорта и в боях под Дебальцево.

В Украине сегодня отмечают День танкиста, посвященный военнослужащим танковых войск.

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Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук обратился к военным по случаю праздника.

«Сложная высокотехнологичная боевая техника требует весомых знаний и умений во владении ею на поле боя. Это своим патриотизмом, профессионализмом и мастерством украинские воины-танкисты подтвердили во время обороны донецкого аэропорта, в боях за Луганский аэропорт, под Дебальцево и в других «горячих точках» Донбасса», - отметил он.

Корнийчук также отметил, что среди участников войны-Героев Украины - четыре воина-танкиста: подполковник Евгений Межевикин, капитан Василий Божок, подполковник Иван Винник и удостоенный этого высокого звания посмертно капитан Александр Лавренко.

"По случаю профессионального праздника, выражаю глубокую благодарность всем воинам-танкистам и работникам танкостроительной отрасли Украины за самоотверженное выполнение служебных обязанностей, верность военной присяге и добросовестный труд», - подчеркнул начальник Генштаба.

День танкиста в Украине

В Украине праздник бойцов танковых войск установлен в 1997 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы.

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.

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Автор: Дмитрий Захаров