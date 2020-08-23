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На Тернопольщине посреди поля установили гигантский флаг из тюков соломы

16:14, 23 августа 2020
Общество
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Соломенный флаг "поднят" на Тернопольщине / фото ПАП "Колокол"

Как передает корреспондент УНИАН, данную композицию установили на поле местного агрохозяйства.

Работали над композицией два дня.

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"И взвился на пожнивном поле сине-желтый флаг длиной 52 метра и высотой 4,86 метра из 160-ти тюков во славу Тебе, и ко Дню Государственного флага, Украина! Один из символов Украины, символ Государства, его независимости, несокрушимости и олицетворение духа украинского народа и воли к победе, свободы и великого будущего, которое зависит и от каждого из нас», – говорится в сообщении агрохозяйства рядом с размещенными фото на размещенном на официальной странице предприятия в Фейсбуке.

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Автор: Андрей Вацик

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