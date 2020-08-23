На Тернопольщине посреди поля установили гигантский флаг из тюков соломы

Высота композиции составляет почти 5 м, изготавливали ее два дня.

На Тернопольщине посреди поля установили гигантский флаг из 160 тюков соломы.

Как передает корреспондент УНИАН, данную композицию установили на поле местного агрохозяйства.

Работали над композицией два дня.

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"И взвился на пожнивном поле сине-желтый флаг длиной 52 метра и высотой 4,86 метра из 160-ти тюков во славу Тебе, и ко Дню Государственного флага, Украина! Один из символов Украины, символ Государства, его независимости, несокрушимости и олицетворение духа украинского народа и воли к победе, свободы и великого будущего, которое зависит и от каждого из нас», – говорится в сообщении агрохозяйства рядом с размещенными фото на размещенном на официальной странице предприятия в Фейсбуке.

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Автор: Андрей Вацик