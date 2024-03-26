Сырский напомнил, что в 2014 году Национальная гвардия стала базой для создания украинских добровольческих батальонов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил весь личный состав и ветеранов с Днем Национальной гвардии Украины.

"Десять лет назад, в 2014 году, Национальная гвардия стала базой для создания украинских добровольческих батальонов. Они двинулись на восток, чтобы вместе с Вооруженными силами защитить Украину от российской агрессии. Эти героические люди, закаленные в первых боях с российскими оккупантами в 2014 году, до сих пор защищают независимость Украины", - написал он в Телеграмм-канале.

Он напомнил, что в 2014 году, во время Антитеррористической операции, сотрудничал с воинами Национальной гвардии, которые своими подвигами прославили Украину и ее народ. А в феврале 2022 года Нацгвардия с честью встретила начало широкомасштабной российской агрессии.

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"Как командующий обороной города Киева вспоминаю, как украинские нацгвардейцы сорвали планы российского десанта на аэродроме в Гостомеле. И сейчас тысячи нацгвардейцев с оружием в руках, бок о бок с другими подразделениями и соединениями Сил обороны Украины, на передовой отражают российские атаки", - отметил Сырский.

Также в этот день он вспомнил погибших нацгвардейцев. "Низкий поклон, вечная память и вечная слава всем павшим за свободу и независимость Украины!", - написал он.

"Искренне благодарю за Вашу службу! Спасибо тем, кто присоединился к подразделениям Гвардии наступления, спасибо также и тем, кто планирует вызваться для вступления в ряды этих смелых и отважных воинов", - сказал главнокомандующий.

День Национальной гвардии

Ежегодно 26 марта украинцы отмечают День Национальной гвардии. Профессия нацгвардейцев сложная и чрезвычайно ответственная, особенно во время войны. Эти профессионалы защищают важные государственные и военные объекты, обеспечивают правопорядок, предотвращают террористические атаки и преступные действия.

Иностранцам и лицам без гражданства разрешили служить в рядах Национальной гвардии Украины. 22 февраля соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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